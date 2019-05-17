Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Доля безналичных расчетов в России в первом квартале 2019 года увеличилась на 5,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 49,4% от общих расходов граждан, сообщает пресс-служба Сбербанка.

По информации "СберДанных" (проект Сбербанка по обработке и анализу больших данных), доля безналичного торгового оборота по сравнению с первым кварталом 2018 года выросла во всех регионах России. Высокие показатели зафиксированы в Белгородской области и Республике Хакасия (8,1 и 7,7 п.п. соответственно). К порогу в 50% приблизилась Башкирия, в 70 регионах более 40% транзакций осуществляется в безналичной форме.

В первом квартале 2019 года жители 29 регионов стали больше использовать безналичный расчет. Тройка лидеров - Мурманская область, Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%. Санкт-Петербург находится на восьмом месте с показателем 54,2%. У Москвы 12-е место (53%).

"Быстрое проникновение "безнала" характерно для не самых крупных населенных пунктов. Быстрее всего от бумажных денег уходят Верхняя Пышма Свердловской области, а также Старый Оскол Белгородской области и сам Белгород", - отмечается в сообщении.

Наиболее высокий рост доли платежей картой отмечается в категории "Рестораны и бары" (68% расходов потребителей осуществляются безналично). Вторым по степени проникновения безналичных платежей является сегмент "Электроника", доля безналичной оплаты за год увеличилась на 19 п.п. и достигла 67%.

Сбербанк провел данное исследование совместно с оператором фискальных данных России "Платформой ОФД".