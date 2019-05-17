ФАС: Facebook сдерживает инновации на информационном рынке за счет его монополизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Компания Facebook, являющаяся лидером по капитализации информационного рынка в мире, сдерживает внедрение инноваций за счет его монополизации, заявил на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) начальник правового управления Федеральной антимонопольной службы РФ Артем Молчанов.

"Компания Facebook - сегодня это одна из компаний, которая является лидером по капитализации и ее развитие растет в геометрической прогрессии. Это говорит о том, что компания сегодня является той, которая создает угрозу для сдерживания инноваций и монополизации [информационного] рынка. Компания, сегодня обладает объемом информации, позволяющим воздействовать, управлять всеми процессами, в том числе процессами через управление потребностями, формулировать и определять такие потребности", - сказал Молчанов.

Он добавил, что внедрение цифровых технологий на рынки эксперты считают четверной промышленной революцией. Несмотря на расширение возможностей, все большую актуальность, по его мнению, получает монополизация рынков глобальными компаниями, которые работают на информационных рынках, используют цифровые технологии.

Девятый Петербургский международный юридический форум является площадкой для обсуждения реформы контрольно-надзорных органов. Ежегодно в рамках ПМЮФ заключаются десятки важных межгосударственных соглашений, обсуждаются резонансные законопроекты и инициативы в сфере права, а эксперты ищут ответы на самые актуальные вопросы мировой повестки. По данным организаторов форума, на ПМЮФ-2019 зарегистрированы участники из 91 страны, из них 11 представлены впервые.

Всего в рамках форума пройдут 68 дискуссий, лекции и презентации, ток-шоу и игровые судебные процессы.