Чистая прибыль "Алросы" по МСФО в I квартале 2019 года снизилась на 27%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль алмазодобывающей компании "Алроса" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - марте 2019 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 27%, до 24,1 млрд рублей. По отношению к четвертому кварталу 2018 года этот показатель вырос больше чем в три раза, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA компании за отчетный период снизился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,4 млрд рублей, вследствие уменьшения выручки на 27% по сравнению с январем - мартом 2018 года - до 70,5 млрд рублей. Снижение выручки обусловлено ростом доли продаж мелкоразмерного сырья и снижением объемов продаж в каратах на 21% год к году, поясняется в сообщении. Рентабельность по EBITDA составила 44%, что соответствует уровню четвертого квартала 2018 г. и на 5% пунктов ниже, чем годом ранее.

Свободный денежный поток компании достиг почти 26 млрд руб., что на 81% выше, чем в четвертом квартале прошлого года, на фоне увеличения операционного денежного потока на 40% и снижения объема инвестиций на 45% - до 2,9 млрд руб. "Относительно 1 квартала 2018 г. снижение составило 37%, что главным образом связано с уменьшением операционного денежного потока на 35% год к году, несмотря на сокращение инвестиций в связи с запуском Верхне-Мунского месторождения", - отмечает компания.

"Алроса" также сохранила прогноз по объему капитальных затрат на весь 2019 год на уровне 28,7 млрд рублей.

Чистый долг "Алросы" на конец первого квартала текущего года составил $522 млн (33,8 млрд рублей) против $971 млн на конец 2018 года. Таким образом, соотношение чистый долг/EBITDA сократилось до 0,2х против 0,4х на конец прошлого года.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.