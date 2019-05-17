Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на $1 млрд под гарантии США. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Минфин погасил первый выпуск ОВГЗ на $1 млрд под гарантии США", - отметили в министерстве.

Облигации номинальной стоимостью $1 млрд Украина выпустила под гарантии, выданные США еще в мае 2014 года. Процентная ставка по этим бумагам составляла 1,84% годовых.

На фоне выплат внешних долгов, по данным Нацбанка Украины, размер международных резервов сокращается. На 1 мая он составил $20524,6 млн. В апреле, в частности, на обслуживание и погашение госдолга было направлено $881,7 млн. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $416,6 млн и €2,6 млн.