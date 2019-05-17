Фургал сообщил о сокращении отставания по плану развития Комсомольска-на-Амуре

"Теперь у нас не 15 проблемных объектов, как было несколько месяцев назад, а шесть. По остальным мы вышли на нормальный ритм", - сказал Фургал.

Он уточнил, что наиболее сложная ситуация отмечается по строительству детской больницы и онкологического диспансера. "Есть понимание, как эту проблему можно решить. Четыре объекта решаемые, там просто необходимо отрегулировать правильное управление и распределение. Два сложных - отставание там от 17 до 148 дней. Но оно условное, если сейчас все отрегулируем, то имеем возможность его ликвидировать", - сказал Фургал.

Прокуратура Хабаровского края в апреле сообщала, что при проверке реализации плана развития Комсомольска-на-Амуре был выявлен ряд нарушений. В частности, по пяти строящимся объектам - детскому больничному комплексу, реконструкции канализации, модернизации инфраструктуры водоснабжения, реконструкции набережной реки Амур в городе, обеспечению инженерной инфраструктурой микрорайона "Парус" - расчетная стоимость строительства значительна увеличена.

Это, по данным прокуратуры, связано с некачественной подготовкой проектно-сметной документации и произвольным внесением дополнительных работ в строящиеся объекты. Губернатору края Сергею Фургалу вносилось представление. Насколько увеличилась стоимость по этим объектам, агентству в прокуратуре и правительстве региона не уточнили.

О плане

План развития Комсомольска-на-Амуре с объемом финансирования около 63 млрд рублей был подписан в апреле 2016 года, изначально в него были включены 33 организационных мероприятия и строительство 27 объектов инфраструктуры. Предусмотрено строительство спорткомплекса, инженерной школы, инновационного интерактивного центра "Эвристика", детского оздоровительного центра, больничного комплекса, станции скорой помощи, инженерной защиты, газопровода, реконструкция драмтеатра, набережной, уличной дорожной сети, тепловых сетей и других объектов.

В ноябре 2018 года были утверждены изменения в план - включены новые проекты и скорректированы объемы финансирования на 2018-2020 годы. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнев сообщал, что в соответствии с планом до 2025 года должен быть профинансирован 41 млрд рублей для выполнения мероприятий плана.