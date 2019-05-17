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МЧС может стать главным распорядителем средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций

Эти полномочия позволят ведомству обеспечивать перечисление бюджетных средств субъектам РФ и федеральным органам исполнительной власти на ликвидацию ЧС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ намерено наделить МЧС России полномочиями главного распорядителя средств из резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Проект постановления правительства разработан и опубликован Минфином РФ в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Как указано в пояснительной записке к документу, данные полномочия позволят МЧС обеспечивать перечисление бюджетных средств субъектам РФ и федеральным органам исполнительной власти на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, ведомство сможет осуществлять контроль за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по оказанию помощи гражданам, пострадавшим при чрезвычайной ситуации, в том числе "в части подготовки необходимых документов, оказания материальной и финансовой помощи, выплаты всех видов пособий за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации и проведения аварийно-спасательных работ и неотложных аварийно-восстановительных работ".

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