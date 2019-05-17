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Власти Ленобласти предложили проект транспортно-логистического центра для Северо-Запада

Центр планируют разместить в районе порта Бронка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил на совещании по развитию транспортной системы региона с участием вице-премьера РФ Максима Акимова в Санкт-Петербурге проект создания транспортно-логистического центра для грузов Северо-Запада в районе порта Бронка. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Ленинградская область предложила создать в Ломоносовском районе мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ), который будет заниматься перевалкой грузов всего Северо-Запада России. В зоне ТЛЦ есть дополнительная возможность разместить промышленные предприятия, а его территория, не ограниченная границами развития мегаполиса, будет способна принимать грузовые поезда в составе больше 71 вагона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Такой центр, по замыслу авторов проекта, будет располагаться в районе порта Бронка. "Преимущества такого варианта очевидны. Это близость ко всем портам, развитая дорожная инфраструктура и наличие большого земельного участка. Эти факторы позволят решить вопрос с быстрой доставкой грузов", - привела пресс-служба слова Дрозденко.

Как отметили в пресс-службе, развитие сети ТЛЦ позволит снизить расходы на транспортировку грузов, сократить цепь поставщиков и увеличить скорость доставки, что в конечном счете может положительно сказаться на стоимости товаров.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
Северный Кавказ
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