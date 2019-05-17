{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турецкий министр раскритиковала решение США лишить Анкару торговых льгот

По словам министра торговли Рухсар Пекджан, решение Вашингтона противоречит усилиям Анкары по достижению уровня товарооборота в $75 млрд

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр торговли Турции Рухсар Пекджан считает решение США об отмене льготного режима торговли с Анкарой препятствием для достижения более высокого уровня товарооборота между странами.

"Исключение Турции из Генеральной системы преференций противоречит нашим усилиям по достижению уровня товарооборота в $75 млрд", - написала министр в пятницу в Twitter. По ее словам, Анкара "ожидает устранения всех препятствий в торговле".

Пресс-служба Белого дома 16 мая сообщила, что президент США Дональд Трамп с 17 мая отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран-бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.

Теги
СШАТурцияТрамп, Дональд
Саратовский аэропорт Гагарин должен быть готов обслуживать рейсы к 16 августа
Строительные работы на территории нового аэропортового комплекса уже находятся на завершающем этапе
Читать полностью