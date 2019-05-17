СМИ: Brussels Airlines оштрафует бастующих диспетчеров на €10 тыс. за отмененный рейс

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines добилась судебного решения, по которому она получает право штрафовать профсоюз бастующих диспетчеров на €10 тыс. за каждый отмененный по их вине рейс по странам Евросоюза и на 20 тыс. - за международный рейс за пределы ЕС. Об этом сообщила в пятницу газета Derniere Heure.

"Решение суда вступило в силу с пятницы и будет действовать до полуночи 26 мая. Предусмотрены финансовые компенсации также за опоздания самолетов по вине бастующих более чем на час", - сообщила газета.

Авиакомпания мотивировала это тем, что забастовка диспетчеров носила спонтанный характер, что нанесло серьезный ущерб пассажирам, поскольку авиакомпании не имели достаточно времени, чтобы найти для них приемлемые альтернативные маршруты. Газета отмечает, что данное решение закладывает важный прецедент, поскольку забастовки транспортного сектора в Бельгии - это обычное явление, они затрагивают десятки тысяч людей.

В четверг с 9:30 (10:30 мск) до 13:00 (14:00 мск) прошла внезапная забастовка авиадиспетчеров, в результате которой было отменено около сотни рейсов. Пострадали более 5 тыс. пассажиров, только одна лишь авиакомпания Brussels Airlines декларировала ущерб в €10 млн.

Она затронула и российскую авиакомпанию "Аэрофлот", два рейса которой - из Брюсселя в Москву и из Москвы в Брюссель - были также отменены. Как пояснил местный телеканал Эр-тэ-бэ-эф, причиной забастовки стали разногласиях между сотрудниками службы Skeyes и ее руководством. Авиадиспетчеры недовольны увеличением объема служебных обязанностей, связанным с нехваткой персонала. Кроме того, они требуют повышения заработной платы.

Ровно месяц назад авиадиспетчеры Skeyes провели первую забастовку, закрыв воздушное пространство королевства на шесть часов, но это было сделано в ночное время. Поскольку аэропорты Бельгии закрываются на ночь (с полуночи до 5 часов утра), последствия той акции оказались незначительными - были задержаны на 30-60 минут прилеты и вылеты около 50 рейсов.