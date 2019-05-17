Оператор "Северного потока - 2" не подтверждает возможность запуска проекта в 2020 году

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документы компании сообщило, что с учетом возможной прокладки трубопровода к северо-западу от острова Борнхольм ввод проекта в эксплуатацию возможен во второй половине 2020 года.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Оператор проекта "Северный поток - 2" был вынужден подать в Датское энергетическое агентство третью заявку на прокладку трубопровода по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм, но не рассматривает ее как рабочий вариант. Об этом ТАСС сказал представитель Nord Stream 2 AG.

"В графике третьей заявки действительно что-то говорится о 2020 годе, но, с нашей точки зрения, это незаконный процесс выдачи разрешения. Поэтому мы не можем подтвердить, что срок ввода проекта в 2020 году действительно рассматривается", - отметил собеседник ТАСС.

"Мы были вынуждены подать эту заявку вследствие решения Датского энергетического агентства (ДЭА) от 26 марта 2019 года о том, что компания Nord Stream 2 не получит решения по заявке на северо-западный маршрут в ИЭЗ Дании до тех пор, пока не подаст заявку и сопровождающую документацию по ОВОС по варианту маршрута к юго-востоку от острова Борнхольм в ИЭЗ Дании", - говорится в комментарии оператора.

Nord Stream 2 AG не согласна с этим решением и поэтому одновременно подала апелляцию в Апелляционный совет Дании. "В нашей апелляции утверждается, что решение ДЭА незаконно. Соответственно, это решение должно быть аннулировано с тем, чтобы ДЭА могло без промедления выдать разрешение по северо-западному маршруту "Северного потока - 2", - подчеркивает собеседник ТАСС.

Nord Stream 2 AG ранее уже подала две заявки на прокладку трубопровода в датских водах Балтийского моря, они предусматривают график ввода проекта в эксплуатацию в конце 2019 года.

"Процессы получения разрешений по обеим заявкам, включавшие национальные и международные консультации с общественностью, экспертами и компетентными органами, показали, что оба маршрута соответствуют техническим и экологическим требованиям и разрешение может быть выдано по любому из них", - заключили в компании.