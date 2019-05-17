"Ъ": Минэкономики готовит поправки к законопроекту об инвесттарифах для железных дорог

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минэкономики готовит скорректированную версию проекта постановления правительства об инвесттарифах в железнодорожной отрасли, сообщает газета "Коммерсант".

Проект предполагает, пишет издание, что грузоотправитель заключает с РЖД долгосрочный договор на транспортировку с оговоренными тарифами: они содержат в себе надбавку, если стройка финансируется за счет тарифной выручки перевозчика, или скидку, если за счет инвестора. Новые проекты не должны быть убыточными, обладать сроком окупаемости не более 20 лет и внутренней нормой доходности не ниже 10%.

В ведомстве отмечают, что установление инвесттарифов инициируется пользователями, которые хотят увеличить объемы перевозок сверх уровня, запланированного в долгосрочной программе развития (ДПР) ОАО "РЖД" до 2025 года. В ближайшие шесть лет могут появиться проекты, которые необходимо будет финансировать. Поправки создают соответствующий механизм и на объекты ДПР не распространяются.

Параллельно Минтранс готовит законопроект о введении take-or-pay.

Оба документа в ФАС просят вывести на широкое обсуждение с Советом потребителей РЖД, Союзом операторов железнодорожного транспорта и РСПП.