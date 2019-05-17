Вложения в ставропольскую ТОР "Невинномысск" возросли за 2 года в 4 раза

ПЯТИГОРСК, 17 мая. /ТАСС/. Финансовые вложения правительства Ставропольского края в территорию опережающего развития (ТОР) "Невинномысск" в 2019 году составили порядка 1,6 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил в пятницу журналистам мэр города Михаил Миненков в ходе международного форума "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество", который проходит в Пятигорске.

"Что касается внешних вливаний со стороны правительства Ставропольского края на различные задачи, начиная от дорог и заканчивая ремонтом школ и детских садов, в 2017 году эта сумма составляла 400 млн рублей, в 2018 году - 700 млн и на 2019 год нам выделено порядка 1,6 млрд рублей", - сказал Миненков.

Также, по его словам, развитию Невинномысска может способствовать промышленно-рекреационный туризм, который намерены развивать в городе власти. "Мы решили уйти в туризм, но только как составляющая Ставропольского края. Имея огромное количество лесов на 100 кв. км, две третьих воды всего Ставропольского края проходят через нас - это реки Кубань и Большой Зеленчук, мы решили сделать промышленно-рекреационный туризм. Мы, когда приезжаем в Штутгарт и пьем пиво в Германии, мы конечно же, заходим на завод "Мерседес" и смотрим, как выпускают эти автомобили, то же самое", - добавил мэр.

В декабре 2017 года правительством РФ было принято решение о создании ТОР "Невинномысск". Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". ТОР создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.

Форум "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество" организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС, проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. ТАСС выступает информационным партнером форума.