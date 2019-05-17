Власти Ставрополья планируют увеличить ВРП на 40% к 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены увеличить валовой региональный продукт (ВРП) на 40% и довести его до 1 трлн рублей к 2024 году. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова по итогам его ежегодного отчета о социально-экономическом и общественно-политическом положении региона.

"Глава края поставил задачу довести объем валового регионального продукта к 2024 году до 1 трлн рублей. Для этого будут использованы все возможности, которые дает законодательство, в том числе для геостратегических территорий страны, к которым отнесено Ставрополье в рамках Стратегии пространственного развития России", - говорится в сообщении.

По данным правительства, объем ВРП в регионе по итогам 2018 года составил 703 млрд рублей, увеличившись в полтора раза с 2013 года. Наибольший объем в структуре ВРП региона составляют сельское хозяйство, торговля и обрабатывающие производства.