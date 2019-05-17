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Банк России видит предпосылки для дальнейшего замедления инфляции

В апреле годовая инфляция снизилась до 5,2%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Банк России на фоне уменьшения доли быстро дорожающих товаров считает возможным дальнейшее замедление инфляции в РФ. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"Вместе с тем уменьшается доля наиболее быстро дорожающих товаров и одновременно возрастает доля позиций с самыми низкими темпами прироста цен. Это указывает на предпосылки дальнейшего замедления инфляции", - говорится в документе.

Также регулятор отмечает, что локальный пик годовой инфляции был пройден в марте, и в апреле годовая инфляция снизилась на 0,1 п. п., до 5,2%.

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