Банк России видит предпосылки для дальнейшего замедления инфляции

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Банк России на фоне уменьшения доли быстро дорожающих товаров считает возможным дальнейшее замедление инфляции в РФ. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"Вместе с тем уменьшается доля наиболее быстро дорожающих товаров и одновременно возрастает доля позиций с самыми низкими темпами прироста цен. Это указывает на предпосылки дальнейшего замедления инфляции", - говорится в документе.

Также регулятор отмечает, что локальный пик годовой инфляции был пройден в марте, и в апреле годовая инфляция снизилась на 0,1 п. п., до 5,2%.