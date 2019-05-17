Максим Каширин: "Культура потребления вина в России шагнула вперед" (18+)

Редакция предупреждает, употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

За свою 25-летнюю историю компания Simple стала одним из ведущих игроков на российском винном рынке с широкой сетью дистрибуции по всей стране, отлаженной логистической цепочкой и более чем 4000 наименований вин, крепких спиртных и безалкогольных напитков в портфеле. Как изменились потребители вина и культура еды за это время? Что сегодня ищут любители вина? Какова специфика открытия винотек в российских городах? Об этом и многом другом в интервью ТАСС рассказал основатель и президент группы компаний Simple Максим Каширин.

– Simple работает на российском рынке уже 25 лет. Какие принципиальные изменения за эти годы вы бы отметили?

– Четверть века - немалый срок. Выросло несколько новых поколений потребителей. Когда мы начинали бизнес, вино пили люди от 35 лет и старше, которые считали, что лучшие вина - это только французские. Если более широкие слои населения и пили вино, то это было что-нибудь "красное полусладкое".

Сегодня картина совершенно иная. Это, конечно, во многом вопрос достатка, но в целом вино стало абсолютно массовым продуктом с точки зрения его восприятия.

Иной стала и культура еды. В больших городах появилось множество новых продуктов, которых раньше мы не знали, у нас прижились многие гастрономические стили и блюда тех стран, в которые путешествуют россияне. Глобальное изменение стиля питания сопровождается более осмысленным выбором алкогольных напитков и в первую очередь вина.

– Можете ли вы, как компания-импортер, влиять на развитие винной культуры в стране?

– Как раз это для нас является одной из приоритетных задач. Вино - не простой товар. Мы всегда понимали, что должны сами увлечь своего потребителя этой культурой, и огромное внимание уделяли просветительской работе с сомелье, кавистами, рестораторами и конечным потребителем. Постепенно открывая для себя мир вина, мы старались делиться знаниями со всеми.

– Как рос ваш бизнес с точки зрения категорий продуктов и каналов продаж?

– Мы начинали с вин Италии: в 1994-1995 годах эта ниша в России была практически пуста, люди не знали ни о "супертоскане", ни даже о простых кьянти, соаве или пино гриджо. За несколько лет мы сформировали у рынка интерес к винам Италии, а с 2000 года начали заниматься Францией, потом Испанией, Германией, Новым Светом, крепким алкоголем, винными аксессуарами, минеральной водой и так далее. В 1999 году запустили школу вина "Энотрия", ставшую альма-матер для большинства сомелье, работающих сегодня в Москве и по всей стране, в 2005-м появилось специализированное издание Simple Wine News, в 2006-м открыли винный бар Grand Cru с нашей первой винотекой, - со временем эта концепция выросла в розничную сеть SimpleWine. Отдельный предмет для гордости - наш проект Simple Collection. В его ассортименте мы собрали огромное количество культовых хозяйств и великих вин, производимых в крайне ограниченных объемах и зачастую доступных в количестве не более 5-10 ящиков на всю Россию. Редкие миллезимы и широкие вертикальные коллекции, магнумы, жеробоамы и другие форматы от классиков и модернистов мирового виноделия.

Кроме того, мы постоянно увеличиваем спектр услуг для частных клиентов: строительство винных погребов, поиск вин-раритетов или покупка бордо en primeur.

– Можно ли сказать, что сегодня российский рынок идет в ногу с мировыми винными трендами?

– Как только появился больший выбор вина, увлеченная аудитория отреагировала на возможность развития. Культура потребления шагнула вперед и качественно: умеренный интерес к вину стал атрибутом образа жизни современного человека. Мы видим положительную динамику в этом вопросе: большой популярностью пользуются образовательные дегустации в наших винотеках, огромный отклик получили фестивали SimpleWine Fest, которые мы проводим в Москве и Петербурге.

Люди открыли для себя вина разных регионов, стали разбираться в сортах и аппелласьонах. Причем прогресс заметен не только в столице, но и в других городах и регионах. Это и есть культура - людей интересует многообразие вин.

Мы идем в ногу со временем. Например, на волне моды на биодинамику и органические продукты мы недавно сформировали подборку био-вин Green Selection.

– Какие из каналов продаж сегодня являются для вас наиболее прибыльными?

– С точки зрения маржинальности, это, конечно, свои каналы прямых продаж частным клиентам и наши винотеки SimpleWine. Однако самыми крупными каналами остаются глобальный ритейл и HoReCa. Мы успешно сотрудничаем со всеми федеральными розничными сетями, а ресторанный рынок сейчас активно растет, он очень разнообразен, - молодое поколение предпочитает ужинать вне дома.

– Какую часть прибыли приносят собственные винотеки?

– Винотеки - это проект, который пока не приносит большой прибыли, потому что мы инвестируем в рост: открываем плановое количество каждый год, где наши вина представлены с минимальной наценкой. Сейчас сеть только-только начинает выходить в плюс, но нам еще нужно несколько лет в нее активно инвестировать. Думаю, к 2022 году мы сможем увидеть отличные результаты.

– Поговорим про развитие сети винотек. Сколько еще планируется открыть?

– Мы не измеряем задачу количеством магазинов. "Откроем столько-то точек, и все!" - мы так не думаем. Мы смотрим на каждый из российских городов-миллионников и рассчитываем, сколько точек там можно открыть, исходя из его географии и потребительской способности: понятно, что каждый город живет по своим законам.

В перспективе мы хотели бы вырастить сеть до 70-100 магазинов, точнее сказать сложно, так как ситуация в городах постоянно меняется. Надеюсь, что к 2025 году наши магазины появятся во всех городах, которые мы себе запланировали. Нужно открыть много магазинов в Москве, Петербурге и других миллионниках. Чтобы дойти до первого целевого показателя в 70 магазинов, нам необходимо открыть еще 36 точек, это около 4-5 лет работы. А если больше 70, то, скорее всего, лет 6-8.

Сеть винотек выступает подспорьем для развития дистрибуции в целом. Мы не можем продавать весь ассортимент в супермаркеты или даже в специализированные бутики: там много ограничений, поэтому свои винотеки помогают. В то же время внутри сети мы развиваем ресторанные проекты - Grand Cru by Adrian Quetglas, SimpleWine&Kitchen.

– Помимо собственной дистрибуции, какие другие новые направления вы активно развиваете?

– Мы по-прежнему считаем очень важной просветительскую миссию, а сегодня стал особенно эффективным формат масштабных мероприятий, которые мы организуем как для профессионалов рынка (Simple Congress), так и для всех любителей вина (SimpleWine Fest).

Несколько лет назад мы сами стали производителями. В 2016 году запустили бренд премиальной водки, дизайн ее бутылки получил серебро на международном конкурсе A'Design, а мы работаем над расширением направлений импорта (пока это страны бывшего СССР). Винодельческий проект - история более долгая, но мы уже засадили более 80 гектаров виноградников в Кахетии и первый виноград с молодых лоз мы уже пробуем винифицировать. Грузинские вина очень востребованы на российском рынке, и мы можем тут сказать свое слово, это продолжение нашей миссии по развитию винной культуры, дань нашей любви к профессии и виноделию. Но это в любом случае несопоставимо с дистрибьютерским бизнесом.

– Какие новости у Simple в этом году?

– Нам 25 лет, что я расцениваю как некий рубеж в истории компании: многие достаточно амбициозные задачи выполнены. Стратегия развития на 5-10 лет вперед предполагает запуск ряда новых проектов. Мы продолжаем укреплять профессиональную команду, постоянно работаем над ассортиментом, совершенствуя и оптимизируя его.

Школа вина "Энотрия" в этом году вышла на новый уровень: она сменила помещение, теперь у нее два учебных зала, специально оборудованных для дегустаций, где одновременно могут с комфортом разместиться 55 слушателей, появилась кухня для эногастрономических сессий. Большой зал оборудован для онлайн-лекций и прямых трансляций. Кроме классических курсов подготовки сомелье и WSET 2-го и 3-го уровней, а также WSET Spirits, команда "Энотрии" постоянно предлагает интересные авторские программы.

Интернет-витрина Simple преобразилась к весеннему сезону и юбилею компании. Сайт получил свежий облик, новые фильтры каталога, удобные карточки товаров и многое другое. Обновилось и приложение SimpleWine - удобный помощник в выборе вина.

К юбилею мы также приготовили подарок для всех влюбленных в вино и открыли третий ресторанный проект. Для SimpleWine&Kitchen была выбрана очень интересная локация - ресторан открылся в отдельном здании на территории фуд-маркета "Депо", ставшего главным гастрономическим открытием первого квартала 2019 года. При ресторане работает большая винотека: гости "Депо" могут легко выбрать вина из ассортимента, где представлены около 1000 этикеток.

– Как планируете отмечать 25-летие?

– Главное событие, подготовкой которого мы уже давно занимаемся, - это Simple Expo: наша собственная выставка в формате Grand Tasting. 31 мая и 1 июня все наши звездные виноделы соберутся в конгресс-парке "Radisson Украина". Москва на два дня станет винной столицей, ведь мероприятие такого уровня уникально по мировых меркам. К нам едут представители более 120 великих хозяйств из разных стран: первые лица, владельцы, сами виноделы, создатели культовых брендов, знаменитые дистиллеры. Около 600 вин и крепких напитков мы представим на открытой дегустации, причем задача каждого из экспонентов - показать свои лучшие достижения. Речь о винах с оценками не ниже 90 баллов по Паркеру, в основном выше: суммарный рейтинг вин зашкаливает за 50 000. А параллельно с основной выставкой будут проходить отдельные сессии с вертикальными дегустациями, охватывающими 70 лет истории виноделия планеты, где мы откупорим вина-шедевры, редчайшие экземпляры, доставленные из бордоских шато "премье гран крю", флагманских виноделен Тосканы, культовых хозяйств ведущих регионов Европы и Нового Света. В программе Expo более семидесяти концептуальных мастер-классов, а общая стоимость дегустационных образцов по скромным не аукционным оценкам превышает 500 000 евро.

Мы постарались организовать все таким образом, чтобы билеты на выставку для гостей стоили сопоставимо, скажем, с билетами в театр. Есть разные уровни участия, изучить все предложения и приобрести билеты можно на сайте, там же идет регистрация на мастер-классы. Конечно, объять необъятное за два дня не получится, но какие бы из вариантов программы вы ни выбрали, удовольствие от открытия неизведанного и великого мы вам обещаем.

ООО "Билетная система"

Юридический адрес: 125130, г. Москва,

6-й Новоподмосковный пер., д. 7, пом. I, ком. 12

ИНН: 7743774790

ОГРН: 1107746241900

Организатор мероприятия - ООО КОМПАНИЯ "СИМПЛ"

ООО КОМПАНИЯ "СИМПЛ"

Юридический адрес: 125167, г. Москва,

ул. Степана Супруна, д. 3-5 стр. 1

ИНН: 7711078582

ОГРН: 1027739484981