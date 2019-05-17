Моряки подпавшей под санкции США компании "Гудзон" попросили президента России о поддержке

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Работники судоходной компании "Гудзон", подпавшей в 2018 году под санкции США, в открытом письме на имя президента РФ Владимира Путина попросили оказать предприятию финансовую помощь и дать доступ к государственным контрактам, чтобы предотвратить его банкротство. Письмо размещено на сайте компании.

"Коллектив компании просит вас оказать государственную финансовую поддержку ООО "СК Гудзон", а также предоставить возможность судам компании работать по государственным контрактам. Только с помощью поддержки государства наша компания сможет выстоять в столь сложный для нее период, продолжить оказывать услуги по морской перевозке тяжеловесных и негабаритных грузов и техники в разные точки нашей страны, тем самым обеспечивая рабочими местами сотни моряков и укрепляя права российских судовладельцев", - говорится в письме, которое подписало около 30 человек.

По словам заместителя директора компании Валерия Улискина, все суда "Гудзона" продолжают ходить под российским флагом и платят налоги в РФ. Он также уточнил, что в последнем докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два танкера КНДР в январе 2018 года. Это, в частности, стало поводом для внесения компании в санкционный список.

О санкциях

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон" и шесть российских судов. По мнению американских властей, они причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН".

У компании "Гудзон" с осени прошлого года продолжаются проблемы с заходом судов в южнокорейские порты: судовые агенты отказываются заниматься их постановкой к причалу, бункеровщики отказывают в заправке судов, опасаясь вторичных санкций.

Власти Южной Кореи отрицали какие-либо ограничения для судов "Гудзона". Как заявляли в компании, около 750 млн рублей выручки было недополучено по контрактам, так или иначе сорванным из-за отказа партнеров работать с "Гудзоном".