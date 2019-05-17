Саратовский аэропорт Гагарин должен быть готов обслуживать рейсы к 16 августа

САРАТОВ, 17 мая. /ТАСС/. Новый аэропорт Гагарин, который строят у села Сабуровка в Саратовской области, должен быть готов обслуживать авиарейсы к 16 августа. Такое поручение при посещении объекта дал глава Росавиации Александр Нерадько, сообщили в департаменте стратегических коммуникаций аэропорта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее в ходе рабочей поездки в регион сообщил, что, "возможно, новый аэропорт Гагарин в Саратовской области будет открыт раньше установленного срока, а именно в августе 2019 года, при условии своевременного финансирования". Однако точная дата сдачи объекта не называлась.

"В ходе совещания Александр Нерадько поставил задачу обеспечить завершение всех работ на территории аэропортового комплекса к 5 августа, а готовность аэропорта Гагарин к полноценному обслуживанию рейсов должна быть обеспечена к 16 августа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по возведению объектов и сооружений нового аэропорта уже находятся на завершающем этапе. Ранее Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенных объектов аэропорта требованиям проектной документации и технических регламентов.

Новый международный аэропорт - крупнейший инфраструктурный проект Саратовской области. Его возводят в районе села Сабуровка в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство составляет более 20 млрд рублей, открытие запланировано на вторую половину 2019 года.