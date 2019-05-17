Центробанки Белоруссии и России обсуждают в Гомеле реализацию денежно-кредитной политики

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Межбанковский валютный совет центральных банков Белоруссии и России на заседании в Гомеле рассматривает ход реализации денежно-кредитной политики в двух странах. Об этом сообщает в пятницу агентство БелТА.

"Стороны рассматривают текущую экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России, обсуждают итоги работы банковских систем двух стран, двусторонний платежный баланс и платежный баланс Союзного государства за 2018 год, международную инвестиционную позицию Союзного государства по состоянию на 1 января этого года", - сообщает агентство.

Кроме того, в повестке - вопросы развития инвестиционного банкинга в Белоруссии и России, а также внешние риски финансовой стабильности.

Нынешнее заседание стало 50-м по счету. Председатель правления Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур на открытии мероприятия подчеркнул, что в этом году исполняется 20 лет с того момента, как была установлена такая форма проведения встреч, при этом выразил уверенность, что заседание пройдет в конструктивном русле. Со своей стороны председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что выбранный формат очень востребован.

Межбанковский валютный совет Национального банка Белоруссии и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.