Пашинян заявил, что посетит ПМЭФ-2019

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен посетить Петербургский международный экономический форум, где планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас я буду в Нур-Султане на заседании Высшего Евразийского экономического совета (пройдет 29 мая - прим. ТАСС), потом в июне на ПМЭФ, - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами. - В Петербурге общение [с Путиным] будет, конечно".

Премьер Армении отметил, что отношения с Россией "развиваются нормально". "Я доволен состоянием наших отношений", - подчеркнул он.