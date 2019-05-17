Total приостановила работу на германском НПЗ в связи с загрязненной российской нефтью

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Французская нефтегазовая корпорация Total приостановила операции на некоторых установках нефтеперерабатывающего завода в городе Лойна для того, чтобы провести необходимые проверки в связи с поступлением в нефтепровод российской некондиционной нефти. Об этом говорится в заявлении руководства компании. В нем указывается, что обычно производительность этого нефтеперегонного комплекса составляет 230 тыс. баррелей в день.

"Ожидается, что работа НПЗ возобновится уже в ближайшую субботу на основе поставок по альтернативной линии через Гданьск (Польша)", - указывается в заявлении компании. В то же время в нем отмечается, что "в связи с сохраняющимися проблемами на нефтепроводе "Дружба" производство будет оставаться ограниченным". Корпорация заверяет, что примет необходимые меры к тому, чтобы ограничить масштабы возможного воздействия снижения производства на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.