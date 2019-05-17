Беглов предложил создать координационный совет Петербурга и Ленобласти по транспорту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил создать координационный совет Петербурга с Ленинградской областью в сфере развития транспорта. Соответствующее предложение поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов, об этом он сообщил журналистам после совещания о развитии транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

"Я хочу отметить очень высокое качество и принципиально иной уровень диалога по транспортной повестке. Мы договорились , что диалог будет вестись на системной основе по всем видам транспорта, не разделяя работу на федеральную, региональную, муниципальную. Работа идет в диалоге, и никто ведомственных препон субъектам не ставит", - сказал Акимов.

Одним из первых совместных проектов двух субъектов РФ должно стать строительство станции метро в Кудрово (Ленобласть). По словам Беглова, строительство будет идти на условиях софинансирования. "Это впервые в истории РФ, когда два субъекта начинают совместно работать по развитию метрополитена", - отметил он.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также поддержал создание координационного совета. "Мы хотели бы, чтобы этот совет мог действовать на федеральном уровне", - добавил он.

Финансирование 25 транспортных проектов Петербурга

Акимов также поддержал предложения Беглова по финансированию 25 транспортных проектов города. Их планируется реализовать до 2024 года.

"Предложения, которые выдвинул Александр Дмитриевич [Беглов] по конкретным объектам, все поддержаны. Они в высокой степени готовности с точки зрения проектной документации, обоснованности. Мы получили список из 25 таких проектов, и дано поручение соответствующие ресурсы изыскивать", - сказал Акимов.

На совещании Беглов сообщил, что в рамках объединенной комплексной транспортной схемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области определен перечень из 25 мероприятий, которые должны быть реализованы в мегаполисе, их общая стоимость составляет 123,5 млрд рублей.

"Финансовые возможности города в настоящее время ограничены, и для достижения поставленных целей необходима финансовая поддержка из федерального бюджета в размере 45,2 млрд рублей до 2024 года. Общая стоимость четырех первоочередных объектов 17,5 млрд рублей, потребность в федеральном софинансировании составляет 6,5 млрд рублей", - сказал Беглов.

Он попросил вице-премьера оказать содействие в реализации мероприятий по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла, поддержать заявку на 2020 год и дать поручение предусмотреть необходимые средства.

Беглов рассказал на совещании, что план развития Санкт-Петербургского транспортного узла до 2024 года включает ряд мероприятий, направленных на развитие транспортных коридоров, увеличение мощностей морского порта, повышение безопасности в местах пересечения дорожной сети и железнодорожных путей.

В новость были внесены изменения (14:35 мск) - добавлена информация о транспортных проектах.