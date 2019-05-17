ФАС поручила усилить контроль за авиатопливообеспечением в ДФО

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала поручение территориальным органам Дальневосточного федерального округа, а также Красноярского края, Республики Бурятия, Иркутской области усилить контроль в сфере авиатопливообеспечения воздушных перевозок. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС РФ в пятницу.

В частности, в центре внимания ФАС в том числе стоимость авиатоплива и услуг операторов топливо-заправочных комплексов (ТЗК), обеспечение недискриминационного доступа к услугам в аэропортах, работа с обращениями граждан и хозяйствующих субъектов.

"За последние десять лет существенным образом изменилась ситуация на рынке авиатопливообеспечения воздушных перевозок. Из логистики поставок авиатоплива были устранены непроизводственные посредники, действия которых приводили к необоснованному росту цены на авиатопливо. Результатом действий ФАС России по развитию конкуренции, а также по пресечению и предупреждению нарушений антимонопольного законодательства, является формирование благоприятных условий деятельности на рынке авиаперевозок. Перевозчики получили возможность выбора поставщика авиатоплива и услуг по авиатопливообеспечению", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

Он также отметил, что там, где нет условий для конкуренции, установлены требования по недискриминационному доступу к услугам аэропортов, в том числе топливозаправочных компаний. При отсутствии конкуренции осуществляется государственное регулирование тарифов на услуги операторов аэропортов, в частности, услуги по заправке авиатопливом и хранению авиатоплива - сфера, в которой высоки риски дискриминационного поведения участников рынка.