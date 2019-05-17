Туроператоры России мало пользуются федеральными субсидиями

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Туристические операторы России не активно пользуются субсидиями, выделяемыми Ростуризмом на привлечение туристов. В прошлом году из 320 млн рублей субсидий были освоены лишь 60 млн рублей. Об этом сообщил начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя на форуме "Сообщество" во Владикавказе.

"У нас есть 926 постановление правительства РФ, по которому любой туроператор может получить за каждого человека, которого они привозят в республику от 2 до 5 тыс. рублей - это тех, кто остается больше трех дней здесь. Между тем из 320 млн рублей, которые были выделены в прошлом году, только 60 млн рублей освоено", - сказал Куделя.

Также он напомнил о том, что в конце апреля было утверждено положение о субсидиях туроператорам за привозимых иностранных туристов. За каждого отдыхающего Ростуризм готов выделить 1200 до 9300 рублей. Он призвал регионы активнее пользоваться механизмом поддержки и сформировать пул туроператоров.

"На сегодняшний день существует масса механизмов поддержки финансовой субъектов России. Самая главная задача для нас, где вы, общественники, можете нам помочь это механизм распределения денег часто, когда чиновник принимает решения помощи субъектам начинаются разговоры что кому-то дали больше, кому-то и мы ходим сделать работу прозрачной", - сказал Куделя.

Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона. По итогам будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.