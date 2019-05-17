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Пашинян надеется решить вопрос цены на российский газ для Армении до конца года

В 2019 году "Газпром" поднял цены на газ для Армении с $150 до $165

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Армения рассчитывает достичь договоренности с "Газпромом" о снижении цены на газ до конца года. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами.

"Я уверен, что реально [снизить цену на газ], - сказал он. - Дело не только в отдельно взятой цене на газ, этот вопрос относится к эффективности ЕАЭС. У нас уже, в принципе, есть договоренность, что будет создан единый энергетический рынок, наши предложения соответствуют логике этих переговоров. Недискриминационные цены на газ и на энергоресурсы очень важны для эффективности ЕАЭС".

"Я хотел бы решить этот вопрос до конца года", - добавил он.

С 1 января 2019 года "Газпром" поднял цены на газ для Армении с $150 до $165 за 1 тыс. куб. м.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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