Росстат изучит международный опыт использования больших данных

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росстат изучит международного опыты в сфере IT и использования больших данных, данные направления обсуждались Росстатом совестно со Статистическим управлением Республики Сербия в Белграде в рамках подписания меморандума о взаимопонимании между ведомствами двух стран в пятницу. По словам главы Росстата Павла Малкова, слова которого передает пресс-служба ведомства, особый интерес для Росстата представляет практический опыт использования больших данных.

"Сегодня мы подписали меморандум, который должен придать новым импульс нашим отношениям. Мы совместно определили ряд направлений для дальнейшего сотрудничества, в том числе по развитию информационных и коммуникационных технологий, особенно технологий больших данных, а также по развитию методологии по важнейшим направлениям статистики в целом", - отметил он в своем выступлении по итогам подписания меморандума.

Меморандум также планируется дополнить дорожной картой, которая может быть разработана и согласована уже в 2019 году. При этом Малков подчеркнул, что Росстат заинтересован в том, чтобы делиться результатами работы с другими странами. В частности, рассматривается возможность "проведения совместного международного семинара, где статистики России и Сербии поделятся своими практиками по совместной работе".

В рамках презентации новой стратегии развития Росстата в апреле Малков уже упоминал планы по запуску пилотных проектов в области больших данных, запланированных на 2020 год. Так, ведомство занимается анализом источников больших данных, в том числе статистики туризма на основе данных мобильных операторов, банков, платежных систем, статистики населения (численность, миграция) на основе данных мобильных операторов, статистики уровня торговли и потребительских цен на основе данных контрольно-кассовой техники, платежных систем.