В "Пятерочке" рассказали, когда планируют запустить пилотный проект по снятию наличных

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Торговая сеть "Пятерочка" может запустить пилотный проект по снятию наличных на кассе во втором полугодии 2019 года, тестирование продлится несколько месяцев. Об этом сообщил журналистам глава "Пятерочки" Сергей Гончаров.

"В этом году мы планируем запустить пилотный проект по снятию наличных через кассы универсамов - эта опция будет доступна только при совершении покупки. Сейчас мы с партнерами прорабатываем техническую сторону вопроса. "Пилот" может быть запущен во втором полугодии и продлится несколько месяцев. География тестирования пока определяется - наша задача выбрать районы, где существует нехватка банкоматов", - сказал он.

В апреле международная платежная система Visa совместно с Россельхозбанком и торговой сетью "Русский пармезан" запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов. Аналогичный сервис под названием "Наличные с покупкой", разрабатываемый платежной системой Mastercard, тестируется в пилотном режиме с сентября 2018 года. В пилоте участвует банк "Русский Стандарт" и сообщество магазинов под единым брендом "Фасоль" по франшизе Metro Cash&Carry.