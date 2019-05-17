В Росавиации планируют завершить реконструкцию аэропорта в Норильске в 2019 году

КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Реконструкцию аэропортного комплекса Алыкель в Норильске планируется завершить в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу в Норильске на заседании оперативного штаба по реконструкции аэропортового комплекса начальник Управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин.

"За три строительных сезона мы общими усилиями реконструировали полосу <…> В этом году мы планируем завершить реконструкцию аэродромного комплекса. Сейчас идет реконструкция перрона. Через какой-то период планируется реконструкция участка перрона в местах нахождения телетрапов, поэтому доставка пассажиров будет осуществляться автобусами, но к началу холодов, к сентябрю, реконструкция перрона будет закончена", - сказал Пчелин.

По словам Пчелина, взлетно-посадочная полоса была оборудована по требованиям второй категории КАУ, что позволяет выполнять полеты в сложных метеоусловиях. Старший вице-президент - руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития "Норникеля" Сергей Батехин добавил, что после завершения реконструкции аэропорт сможет принимать любые типы самолетов.

Генеральный директор "Аэропорт "Норильск" Андрей Никифоров рассказал, что строительные работы планируется начать 1 июня после наступления положительных температур и завершить к 15 сентября. "Мы планируем завершить работы по устройству патрульной дороги, ограждения, <…> а также работы по реконструкции перрона и мест стоянки самолета <…> Материалы все необходимые и оборудование завезены. К строительному сезону готовность стопроцентная", - сказал Никифоров. Он добавил, что ограничения полетов в текущем летнем сезоне из-за строительных работ вводиться не будут.

Реконструкция аэропорта Норильска - важнейший этап развития Арктической зоны. Норильский аэропорт - это аэропорт федерального значения, который является аэродромом совместного базирования с государственной авиацией. После завершения реконструкции он станет одним из самых современных аэропортовых комплексов Российской Арктики.

Финансирование проекта ведется по федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в реконструкцию объектов аэропорта составит более 12,5 млрд рублей. Из федерального бюджета на выполнение работ выделено 7,6 млрд рублей. "Норникель", которому принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, участвует в финансировании работ, направляя на эти цели более 5 млрд рублей.