Беглов сообщил, что Петербург готов начать строительство широтной магистрали в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Строительство платной широтной магистрали скоростного движения (Восточный скоростной диаметр) может начаться уже в следующем году. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, представляя проект вице-премьеру Максиму Акимову.

"Готовы приступить к строительству уже в 2020 году. Наряду с уже построенными КАД и ЗСД ключевым звеном транспортного каркаса является новая широтная магистраль скоростного движения. Она должна включать переход через Неву в створе улиц Фаянсовая - Зольная. Этот проект решает не только проблему Санкт-Петербурга, но и Ленобласти", - рассказал Беглов.

Как добавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Восточный скоростной диаметр, который свяжет не только районы Петербурга, но и Петербург со Всеволожским районом области (где проживает 400 тыс. человек), а его, в свою очередь, с Мурманской трассой. "Этот проект будет прорывным, он предусматривает финансирование с четырех сторон - бюджеты Санкт-Петербурга, Ленинградской области, федеральный бюджет и частные инвестиции", - отметил Дрозденко.

По словам представителя АО "ЗСД" (оператор платной трассы), проектирование широтной магистрали планируется завершить к концу этого года. Восточный скоростной диаметр - проект платной скоростной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км в Санкт-Петербурге и 13,2 км в Ленинградской области. Стоимость трассы оценивается в 160 млрд рублей. Завершить строительство объекта планируется к 2024 году, в этот год выручка ожидается на уровне 5,2 млрд рублей.