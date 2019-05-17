Ленинградская область выделит 100 га земли для петербургского метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют выделить 100 га земли для строительства объектов метрополитена Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после совещания по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области с участием вице-премьера РФ Максима Акимова.

"Станции метро в Кудрове быть, она становится первоочередной, и мы подтвердили выделение земельного участка в размере 100 га для петербургского метрополитена. Это необходимо потому, что тот амбициозный проект, который заявлен правительством Санкт-Петербурга, о строительстве 30 станций метро, требует строительства новой сортировочной станции метрополитена (электродепо "Правобережное" - прим. ТАСС). А 100 га мы сегодня готовы выделить на территории Ленинградской области, и этот участок очень хорошо расположен по логистике", - сказал он.

Станция "Кудрово" будет второй станцией петербургского метрополитена на территории Ленинградской области (после "Девяткино"). Она поможет решить транспортные проблемы быстрорастущего города Кудрово с населением до 50 тыс. человек. Большинство жителей Кудрова ежедневно ездят в Санкт-Петербург, а ближайшая станция метро ("Улица Дыбенко") расположена в 2 км от населенного пункта. Ввод станции в Кудрове запланирован на 2025 год, но власти Ленинградской области ведут переговоры об ускорении строительства.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах открыть 29 станций петербургского метро до 2032 года.