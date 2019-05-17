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В Минюсте заявили об отсутствии перенасыщения рынка юристов в России

Как отметил министр юстиции РФ Александр Коновалов, "скорее всего, много плохих юристов, которые не могут найти себе работу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Перенасыщения юридического рынка в России нет, просто плохие юристы не могут найти себе работу. Такое мнение выразил министр юстиции РФ Александр Коновалов на брифинге в рамках IX Петербургского международного юридического форума.

"Действительно, можно согласиться с тем, что юристов выпускают юридические вузы в довольно большом количестве. Вряд ли может быть много юристов в принципе, скорее всего, много плохих юристов, которые не могут найти себе работу", - считает Коновалов.

По его словам, 2% людей, получивших высшее юридическое образование, постоянно практикуют в судах, еще 23% занимаются юридической работой, а 40% вообще не имеют отношения к юридической практике.

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