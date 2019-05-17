КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Кубанское вино войдет в создание единого бренда российского вина для продвижения на международные рынки. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"Именно Кубань производит 48% всего вина страны, поэтому продвижение российского вина на международные рынки - это, в первую очередь, продвижение кубанского вина. Сегодня требуется разработать и создать единый бренд, который повысит узнаваемость отечественного продукта", - приводит пресс-служба слова главы краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрия Волкова.

По данным властей, в настоящее время свою продукцию экспортируют 14 из 50 винодельческих предприятий региона. Ежегодный объем экспорта - около 300 тыс. декалитров. Продукция направляется в 15 стран мира.

"Доля Краснодарского края в общем производстве вина в России составляет 48%, поэтому Краснодарский край инициировал продвижение этого бренда. Продвижение российского вина в первую очередь предусматривает продвижение кубанского вина", - уточнили ТАСС в пресс-службе департамента инвестиций Краснодарского края.

Краснодарский край лидирует в России по объемам выращивания и переработки винограда. С начала 2019 года аграрии на Кубани заложили уже 800 га молодых виноградников, что составляет около 90% от плановой закладки в период весенней кампании, всего в 2019 году планируется заложить 2,4 тыс. га виноградников.

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