Профицит федерального бюджета России составил 2,1% ВВП за январь - апрель

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ по итогам января - апреля 2019 года составил 2,1% ВВП, говорится в материалах на сайте Минфина.

Доходы бюджета за отчетный период составили 6,359 трлн рублей, из них 2,722 трлн рублей - нефтегазовые доходы, 3,637 трлн рублей - ненефтегазовые. Расходы федерального бюджета составили 5,676 трлн рублей.

Федеральная налоговая служба администрировала доходы на 4,166 трлн рублей, Федеральная таможенная служба - на 1,823 трлн рублей, другие федеральные органы - на 369,273 млрд рублей.

Самой большой статьей расходов стали затраты на социальную политику - 1,766 трлн рублей, национальную оборону - 1,120 трлн рублей, национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 565,841 млрд рублей и национальную экономику - 454,919 млрд рублей.

Объем средств Фонда национального благосостояния на 1 мая 2019 года в рублевом эквиваленте составил 3,814 трлн рублей.