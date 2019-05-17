Стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ оценили в примерно $30 млн

ТАСС, 17 мая. Стоимость оборудования на Мозырском НПЗ, вышедшего из строя из-за загрязненной нефти, составляет около $30 млн. Об этом в пятницу заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко, сообщает агентство БелТА .

По его данным, итоговая сумма потерь из-за некачественной нефти пока не известна. Как отметил Ляшенко, "химический процесс попавшего хлора таков, что истончение труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать". Вице-премьер Белоруссии добавил, что ожидает получить более полную информацию к августу во время капремонта НПЗ.

Ранее стало известно, что Белоруссия намерена добиваться компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной российской нефти, попавшей в нефтепровод "Дружба". Ляшенко уточнил, что прямые потери от некачественной нефти связаны с "выходом из строя оборудования".

Также, по его словам, белорусская сторона подняла вопрос компенсации косвенных потерь. Ляшенко пояснил, что речь идет о недополученной выручке от транзита нефти, а также недополучаемой выручки от собственного экспорта. "Эта часть вопросов еще будет обсуждаться нами с российской стороной, вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил создать рабочую группу из экономистов, технологов, которые это оцифруют", - сказал он. В дальнейшем, заявил вице-премьер, эти вопросы будут отрабатываться вице-премьерами или на более высоком уровне.