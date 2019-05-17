В МЭР объяснили замедление темпов роста ВВП в I квартале слабостью внутреннего спроса

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Замедление темпов роста ВВП РФ в I квартале 2019 года было ожидаемым и связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Дополнительное понижательное давление на внутренний спрос оказывает сохранение низких темпов роста корпоративного кредитного портфеля и некоторое замедление ипотечного кредитования. Общая слабость спроса подтверждается и наблюдаемой тенденцией к быстрому замедлению инфляции", - отмечают в министерстве.

Согласно предварительной оценке Росстата, опубликованной 17 мая, рост ВВП в I квартале составил 0,5% в годовом выражении, что несколько ниже оценки самого Минэкономразвития РФ, которая составляла 0,8%.