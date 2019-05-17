Одной из целей Минкавказа станет повышение транзитных возможностей СКФО

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа видит одной из целей на ближайшее время работу над повышением транзитных возможностей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщил в пятницу глава Минкавказа Сергей Чеботарев на мероприятии, посвященном пятилетию со дня основания министерства.

"Мы не останавливаемся на достигнутом, мы ставим новые амбициозные цели. Мы будем продолжать создавать условия для социально-экономического развития округа, а также для расширения транзитных возможностей нашего макрорегиона", - сказал Чеботарев.

Другим направлением работы министерства станет создание условий для качественной реализации национальных и федеральных проектов. Минкавказа также продолжит работать над привлечением внутренних и внешних инвестиций для "придания импульса промышленности и сельскому хозяйству".

Особое внимание планируется уделить контролю качества продукции, производимой на Северной Кавказе. По словам Чеботарева, она высоко ценится в России и за рубежом. "Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы северокавказская продукция ассоциировалась у потребителя с качеством и экологической безопасностью", - сказал он.

Указ о создании Минкавказа, занимающегося развитием Северо-Кавказского региона, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2014 года. Первым новое министерство возглавил бывший губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.