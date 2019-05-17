Зарплату бюджетников Алтайского края предлагается повысить на 15% до конца года

БАРНАУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в краевое законодательное собрание законопроект, которым предусмотрено повышение заработной платы работников бюджетной сферы на 15%. На эти цели из бюджета региона планируется направить более 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в управлении печати и массовых коммуникаций региона.

"На 15% вырастет заработная плата работников бюджетной сферы в Алтайском каре. Соответствующий законопроект внес в краевое заксобрание губернатор Виктор Томенко. Документ будет рассмотрен депутатами регионального парламента 30 мая. В случае принятия законопроекта, вносящего изменения в краевой бюджет, на повышение зарплат из краевой казны будет направлен 1 миллиард 575 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе заксобрания, увеличение зарплат в случае принятия закона произойдет в 2019 году, но для разных категорий граждан в разные сроки, обозначенные в документе. Рост зарплат произойдет у медработников, учителей и воспитателей, научных сотрудников, работников культуры.