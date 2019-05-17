"Газпром" открыл на шельфе Ямала два месторождения с общими запасами 500 млрд куб. м газа

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство по недропользованию утвердило экспертные заключения ФБУ "Государственная комиссия по запасам" об открытии "Газпромом" новых месторождений углеводородного сырья на шельфе полуострова Ямал - месторождения им. В.А. Динкова и Нярмейского месторождения. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

Месторождение им. В.А. Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка в Карском море. По величине запасов газа относится к категории уникальных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 390,7 млрд куб. м. Нярмейское месторождение расположено в пределах Нярмейского лицензионного участка в Карском море. По величине запасов газа относится к категории крупных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 120,8 млрд куб. м.

Лицензии на право пользования недрами Русановского и Нярмейского лицензионных участков "Газпром" получил в 2013 году. С момента получения лицензий в пределах участков выполнено 5 790 кв. км сейсморазведочных работ методом 3D, в 2018 году пробурены две поисковые скважины.

Василий Александрович Динков (1924-2001) - выдающийся деятель отечественного топливно-энергетического комплекса. В 1981-1985 годах - министр газовой промышленности СССР, в 1985-1989 годах - министр нефтяной промышленности СССР.

На шельфе Карского моря "Газпрому" принадлежат также лицензии на право пользования недрами Ленинградского и Русановского месторождений.