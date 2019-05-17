В ЦБ заявили, что тарифы ОСАГО еще долго могут быть "ниже точки равновесия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Банк России ожидает, что из-за возросшей конкуренции страховых компаний тарифы ОСАГО еще длительный период времени могут находиться "ниже точки равновесия". Такое мнение озвучил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Ранее он сообщил, что средняя стоимость полиса ОСАГО для легковых машин за 4 месяца 2019 года снизилась на 3,8%. Это произошло после расширения тарифного коридора: с 9 января 2019 года коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вверх и вниз: диапазон базовых ставок вместо 3432-4118 руб. составил 2746-4942 руб. Чистюхин напомнил, что ЦБ перед началом реформы проводил актуарные расчеты, согласно которым тарифы в результате расширения коридора могли вырасти в среднем на 1,5%.

"Пока такого не произошло, пока мы видим снижение, но одновременно с этим, если следовать актуарным расчетам, то какой-то потенциал для корректировки тарифа наличествует. Будет это происходить на практике или нет - сказать сложно, потому что да, выплаты возрастают, но одновременно с этим мы сегодня видим на рынке резко возросшую конкуренцию между страховыми компаниями за долю рынка. А это означает, что уже на сегодняшний день многие страховые компании готовы пойти даже на снижение своей маржинальности для того, чтобы эту долю сохранить либо нарастить. А это означает, что вполне возможно, еще определенный период времени, даже длительный, тарифы будут находиться ниже точки равновесия", - сказал Чистюхин.

Как сообщалось ранее, выплаты по ОСАГО в 2019 году вновь начали расти: по данным РСА, в I квартале сумма выплат по ОСАГО выросла на 10%, до 36,74 млрд рублей, средняя выплата выросла на 2,5%, до 66,0 тыс. рублей.

Ранее сегодня гендиректор "Альфастрахования" (лидер рынка ОСАГО) Владимир Скворцов сказал, что, по его мнению, тарифы будут расти, так как растут выплаты.

Причины роста выплат, по мнению Чистюхина - инфляция, которая влияет на стоимость запчастей и ремонта, а также лучшая работа страховщиков с клиентами, в результате чего требования потребителей удовлетворяются в большем объеме.