Матвиенко: газопровод "Турецкий поток" заработает в срок, несмотря на давление США

СТАМБУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Газопровод "Турецкий поток" начнет работать по плану, 31 декабря, несмотря на санкционное давление со стороны США. Об этом в пятницу журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Санкции принимаются [США] постоянно не только против России, но и против своих союзников. Например, с сегодняшнего дня - это уже объявлено - отменен режим льготных торговых отношений с Турцией", - сказала она в ответ на вопрос о возможном воздействии санкций на данный проект, напомнив, что "Турция является союзником США".

"Что касается "Турецкого потока", то подводная часть его уже завершена и есть четкое понимание, что 31 декабря, как и планировалось, до конца этого года российский газ уже поступит по "Турецкому потоку", - добавила Матвиенко.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения российским газом внутреннего рынка Турции, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Говоря о строительстве трубопровода "Северный поток - 2", Матвиенко подчеркнула, что этот процесс "также обрел необратимый характер, более 50% проекта уже реализовано". "Это и российский проект, это международный экономический проект, в котором участвуют целый ряд стран Европы и очень много европейских компаний", - сказала Матвиенко.

Поэтому, добавила она, принимаемые Конгрессом США законы о санкциях повлиять на проект не могут, страны Европы и ЕС его поддерживают, они в нем "заинтересованы не меньше, чем Россия".

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