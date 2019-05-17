Национальную программу развития Дальнего Востока представят в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития России планирует в сентябре в ходе V Восточного экономического форума представить Национальную программу развития Дальнего Востока, разработка которой ведется в настоящее время. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра Павел Волков.

"Президент поручил сделать Национальную программу развития Дальнего Востока, и эта программа будет представлена на V Восточном экономическом форуме. И там будет дана оценка президентом и, я надеюсь, что с этого момента начнется реализация нового этапа в развитии Дальнего Востока", - сказал Волков в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По его словам, подготовка к форуму идет сейчас полным ходом. "Проводятся заседания соответствующего комитета под руководством [вице-премьера, полномочного представителя президента в ДФО] Юрия Петровича Трутнева, определены ближайшие темы, то, что интересует инвесторов. Форум будет юбилейный, поэтом будет особое отношение к нему со стороны руководства страны и, я думаю, что, как всегда, он пройдет на высоком уровне", - отметил замминистра.

Девятый Петербургский международный юридический форум проходит 14-18 мая. Форум является площадкой для обсуждения реформы контрольно-надзорных органов. Ежегодно в рамках ПМЮФ заключаются десятки важных межгосударственных соглашений, обсуждаются резонансные законопроекты и инициативы в сфере права. По данным организаторов форума, на ПМЮФ-2019 зарегистрированы участники из 91 страны, из них 11 - впервые.