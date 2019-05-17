Псковские власти хотят привлечь кадры, используя программу переселения соотечественников

ПСКОВ, 17 мая. /ТАСС/. Администрация Псковской области рассчитывает решить проблему нехватки квалифицированных кадров за счет участия в программе по переселению соотечественников из-за рубежа. Власти намерены получить для региона статус территории приоритетного заселения, что позволит в 7 раз увеличить "подъемные" для переселенцев, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Привлекательность нашего региона для переезда значительно возрастет. Мы сможем выбрать из числа претендентов на участие в программе переселения специалистов, наиболее востребованных на территории региона - врачей, специалистов младшего и среднего медицинского персонала, педагогов. Обеспечим высококвалифицированными кадрами инвестиционные проекты и производства, которые действуют на территории региона", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергея Аржаникова.

По его словам, сейчас переселенцам выплачиваются "подъемные" в размере 20 тыс. рублей, а членам их семей в размере 10 тыс. рублей. "После придания статуса [территории приоритетного заселения] размер поддержки для участников программы при их переезде из-за рубежа составит 150 тыс. рублей, для членов их семей - 70 тыс. рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По мнению губернатора региона Михаила Ведерникова, Псковская область может получить статус территории приоритетного заселения, в частности, благодаря своему географическому положению. Регион граничит с тремя государствами: Латвией, Эстонией и Белоруссией. В области отмечается дефицит медиков, показатель обеспеченности врачами составляет 27 на 10 тыс. человек, это почти в полтора раза ниже общероссийского показателя.

Ежегодно в регион переезжают более 1 тыс. соотечественников, преимущественно из Молдавии, Узбекистана, Армении, Казахстана и с Украины. В основном это люди трудоспособного возраста с высшим или средним специальным образованием. Подавляющее большинство прибывающих - это специалисты рабочих профессий, а также врачи, медсестры, педагоги, инженеры и водители.

Статус территории приоритетного заселения имеют 10 регионов: Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский край, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская область и Еврейская автономная область.