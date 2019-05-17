План реализации стратегии пространственного развития в СКФО утвердят в июне

ПЯТИГОРСК, 17 мая. /ТАСС/. План реализации стратегии пространственного развития в Северо-Кавказском федеральном округе будет утвержден в течение месяца, сообщил ТАСС директор департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа Сослан Абисалов в кулуарах международного форума "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество", который проходит в Пятигорске.

Стратегия пространственного развития предполагает создание 12 макрорегионов, 30 субъектов России получат статус приоритетных геостратегических территорий. При этом 23 региона получат статус приграничных геостратегических территорий. Как сообщил ранее вице-премьер Виталий Мутко, стратегия призвана ликвидировать ряд инфраструктурных ограничений и сократить разницу в уровне развития регионов. 17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проект плана мероприятий по выполнению принятой в феврале стратегии должен быть внесен в правительство в мае.

"Сроки сжатые, точно знаю, что мы уже у финишной черты, я думаю, в месячный срок план уже должен быть утвержден, там вопрос в межведомственном согласовании, а это сложно. Идет сейчас работа над разработкой плана, мы работаем над тем чтобы довести вещи, которые важны для СКФО. Акцент делается на развитие человеческого капитала, эффективных отраслей экономической специализации, которые позволят опережающими темпами развиваться нашему макрорегиону", - сказал Абисалов.

По его словам, на данный момент идет работа по формированию плана реализации стратегии, в процессе которой принято много важных решений и возникают замечания и предложения у ведомства. Директор департамента также напомнил о том, Северный Кавказ "отнесен к геостратегическим территориям, это значит, что мы территория, которую важно ускоренными темпами развивать".

Форум организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС, проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. ТАСС выступает информационным партнером форума.