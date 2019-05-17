"Зарубежнефть" может заняться добычей нефти на зрелых месторождениях в Конго

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Компания "Зарубежнефть" может заняться нефтедобычей на зрелых месторождениях в Конго. Как сообщается в пресс-релизе компании, перспективы сотрудничества обсудили глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

"В рамках встречи стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества в части реализации проектов увеличения нефтеотдачи на зрелых месторождениях Конго и другие перспективы партнерских отношений в нефтегазовой отрасли страны", - говорится в сообщении "Зарубежнефти".

Стороны также договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросу сотрудничества. Следующую встречу Кудряшов и Нгессо проведут в ходе официального визита президента Конго в Москву, который пройдет с 22 по 24 мая.

"Зарубежнефть" - диверсифицированный нефтегазовый холдинг, единственным акционером которого является Российская Федерация. В России "Зарубежнефть" владеет 13 лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов, участвует в разработке Харьягинского месторождения в рамках соглашения о разделе продукции.