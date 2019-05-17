Медведев осмотрел новый аэропорт Платов Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону осмотрел новый городской аэропорт Платов. Осмотр аэропорта стал завершающим пунктом программы Медведева в Ростове в пятницу.

Премьеру продемонстрировали зал ожидания, пункты контроля и досмотра пассажиров, показали современное оборудование, которым оснащена воздушная гавань. При этом пассажиры имели возможность снять работу главы правительства на свои мобильные телефоны, аэропорт во время визита Медведева продолжал функционировать в обычном режиме.

Главе правительства рассказали о принципах функционирования воздушной гавани и особенностях проекта. Медведев положительно положительно оценил проведенную работу, отметив интерьер нового аэропорта. "Красиво!", - восхитился премьер.

Аэропорт Платов

Решение о строительстве аэропорта "Платов" было принято в 2008-м году для улучшения экологической обстановки в Ростове-на-Дону. Ранее аэропорт располагался в городской черте вблизи жилых районов и это существенно влияло на комфортное проживание жителей города, а также ограничивало развитие самого аэропорта. Построенный к чемпионату мира по футболу ростовский аэропорт Платов открылся 7 декабря 2017 года, он расположен в 30 км от города. Пропускная способность - более 1,7 тыс. пассажиров в час.

Строительство Платова началось в 2014-м году. Он стал первым в постсоветской России международным аэропортом-миллионником федерального значения, построенным с "нуля" в рамках ФЦП " Развитие транспортной системы России" и Программы подготовки и проведения в РФ Чемпионата мира по футболу. До строительства Платова в аэропортах такого класса проводилась лишь модернизация уже существующей инфраструктуры.

Полеты из этого аэропорта на регулярной основе выполняют 20 авиакомпаний, в том числе пять иностранных по пяти направлениям и 15 российских - по 37 направлениям. Базовой авиакомпанией аэропорта является авиакомпания "Азимут", созданная в 2017 году.