В Татарстане в мае откроют первое пространство коллективной работы "Точка кипения"

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Пространство коллективной работы "Точка кипения - Казань" откроется в Татарстане 23-24 мая, площадка соберет представителей бизнеса, активную молодежь, представителей органов власти и сферы науки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Точка кипения" объединит предпринимателей, студентов, ученых, представителей органов власти и научных учреждений, активную молодежь для создания и продвижения инновационных проектов в Республике Татарстан, а также обмена опытом, результатами деятельности и новыми моделями регионального развития по своим направлениям и во взаимодействии друг с другом", - говорится в сообщении.

Новый формат площадки позволит вовлечь в активную работу представителей различных сообществ из Казани и Набережных Челнов. Основные направления деятельности - цифровая трансформация, устойчивое развитие и международная кооперация. Ключевой задачей станет развитие несырьевого экспортного потенциала региона.

В рамках двух дней открытия запланированы экспертные сессии, мастер-классы, лекции и семинары. В первый день намечена пленарная сессия на тему "Высокие технологии стирают границы рынков. Вызовы цифрового будущего".

Пространства коллективной работы "Точка кипения" создаются при поддержке Платформы Национальной технологической инициативы по поручению АСИ. Казанская "Точка кипения" станет 25-й.