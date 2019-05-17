Пермский край планирует поставить продукцию для "Газпрома" почти на 19 млрд рублей

ПЕРМЬ, 17 мая. /ТАСС/. Предприятия Пермского края планируют в 2019 году поставить продукцию для компании "Газпром" на сумму почти 19 млрд рублей, это почти в два раза больше, чем в 2018 году. Об этом ТАСС в пятницу рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и предпринимательства Пермского края.

"В 2019 году планируется нарастить объемы поставок до 18,8 млрд рублей. В 2018 году объем заказов составлял 9,26 млрд рублей. Прямыми поставщиками "Газпрома" являются 16 компаний Пермского края, остальные предприятия осуществляют поставки через посредников (дочерние организации)",- сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, среди продукции, которую готовы изготовить пермские предприятия для российской энергетической компании - газотурбинные электростанции, блочно-модульное оборудование, системы автоматического управления (САУ) и электрораспределения, поршневые и винтовые компрессорные установки, газовая горелка, робототехнический инспекционный комплекс для внутритрубной диагностики и многое другое.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС после совещания о реализации "Дорожной карты" в Перми начальник отдела по взаимодействию с производителями компании "Газпром" Олег Чуносов, Пермский край обладает высоким промышленным потенциалом, поэтому "Газпром" заинтересован в сотрудничестве. "Есть большой интерес к компаниям Пермского края, это один из передовых регионов, который содержит большой промышленный потенциал, будем продолжать взаимодействие, развивать", - сказал он.

В проекте "Дорожная карта", в рамках которой и осуществляются поставки продукции, Пермский край участвует с 2014 года, на данный момент к ней присоединились 60 предприятий региона.