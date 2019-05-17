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Набиуллина: доля внешнеторговых расчетов России и Белоруссии в нацвалютах выросла до 80%

Как отметила председатель Центрального банка России, "эти расчеты развиваются"

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Внешнеторговые расчеты между Россией и Белоруссией в национальных валютах в настоящее время достигли около 80%. Об этом сообщила журналистам в пятницу председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина по итогам состоявшегося в Гомеле заседания Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран.

"Это очень важно. Эти расчеты развиваются. Около 80% нашего внешнего оборота идет в национальных валютах", - отметила Набиуллина, слова которой приводит агентство БелТА.

Она проинформировала, что на заседании в пятницу были рассмотрены вопросы развития финансовых рынков. "Особенно это актуально в связи с тем, что мы вместе работаем уже не только в двустороннем формате, но и в формате пяти стран по концепции развития общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза", - сказала глава ЦБ РФ.

Председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур заявил, что обсуждение этих тем будет способствовать развитию интеграционных процессов в финансовой сфере. Для Белоруссии, сказал Каллаур, важен российский опыт по переходу на таргетирование инфляции, обеспечению макроэкономической стабильности.

Теги
БелоруссияРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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