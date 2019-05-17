Опыт реализации программ Дальнего Востока хотят применить для развития Арктики

ПЯТИГОРСК, 17 мая. /ТАСС/. Опыт пространственного развития Дальнего Востока хотят принять за основу для территорий Арктики, сообщила ТАСС зампредседателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Светлана Липина.

"Дальний Восток развивается семимильными шагами. Опыт реализации программ Дальнего Востока будет принят, видимо, за основу при развитии Арктического региона", - сказала собеседница агентства в кулуарах международного форума "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество", который проходит в Пятигорске.

В феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании Стратегии пространственного развития, по которой будут сформированы 12 макрорегионов. По его словам, стратегия станет основой решений для развития регионов и более детальной проработки комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Стратегия пространственного развития предполагает, что 30 субъектов России получат статус приоритетных геостратегических территорий. При этом 23 региона получат статус приграничных геостратегических территорий. Как сообщил ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко, Стратегия пространственного развития призвана ликвидировать ряд инфраструктурных ограничений и сократить разницу в уровне развития регионов.

Форум "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество" организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС, проводится при поддержке полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. ТАСС выступает информационным партнером форума.