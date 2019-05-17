Минпромторг ожидает рост фармрынка РФ к 2030 году более чем в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли планирует, что реализация стратегии развития фармацевтической промышленности позволит увеличить к 2030 году российский рынок лекарственных препаратов более чем в два раза. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"В проекте стратегии развития фармацевтической промышленности при стратегическом сценарии развития мы закладываем увеличение объема российского рынка к 2030 году более чем в два раза и прогнозируем, что этот объем в 2030 году составит порядка 3 трлн рублей. Это по проекту документа, который сейчас подготовлен и будет направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти", - сказал Цыб ТАСС в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, общий объем фармацевтического рынка в 2018 году составил 1 285,44 млрд рублей, доля российских лекарственных средств в общем объеме рынка составила 30,4%.

Общий бюджет на поддержку фармацевтической отрасли в рамках госпрограммы "Фарма" превысил 25 млрд рублей.

СПИК с фармкомпанией "Активный компонент"

Минпромторг РФ рассматривает заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с петербургской фармкомпанией "Активный компонент", сообщил Цыб.

"Сейчас рассматривается вопрос по возможному заключению специнвестконтракта с компанией "Активный компонент". Это петербургская компания, и они такую заявку нам направили", - сказал он.

Цыб уточнил, что в настоящее время Минпромторг заключил два специнвестконтракта с фармкомпаниями Петербурга - "Биокад" и "Герафарм".

АО "Активный Компонент" является отечественным производителем активных фармацевтических субстанций. Производственные мощности компании располагаются в поселке Металлострой (Санкт-Петербург). Основными направлениями деятельности предприятия являются промышленная разработка и производство дженериковых и оригинальных активных фармацевтических субстанций.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

СПИК 2.0, который должен заработать в 2019 году, можно будет заключить только на условиях внедрения в России уникальных технологий и продуктов.

Девятый Петербургский международный юридический форум проходит 14-18 мая. ПМЮФ является площадкой для обсуждения реформы контрольно-надзорных органов. Ежегодно в рамках форума заключаются десятки важных межгосударственных соглашений. По данным организаторов, на ПМЮФ-2019 зарегистрированы участники из 91 страны, из них 11 - впервые.



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