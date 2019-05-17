В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка "Югра"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра". Собственники банка направляли на финансирование своих проектов 98% всех кредитов, сказала директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Мы столкнулись с редкой, но масштабной схемой, когда бизнес в основном приобретался за счет денег, полученных в несвязанных банках, и там закладывался в обеспечение долга. После эти кредиты гасились не за счет выручки бизнеса, а за счет средств, выведенных из банка "Югра". Таким образом, долговая нагрузка с бизнеса перекладывалась на подконтрольный банк, то есть на его кредиторов - физических лиц", - сказала она, добавив, что 98% всех кредитов (около 240 млрд рублей) были направлены на финансирование бизнеса владельца банка Алексея Хотина.

По ее словам, Хотин совершал отдельные покупки также за счет кредитов связанным заемщикам, и сейчас "Югра" имеет большие долги компаний и не имеет "никаких прав на его собственность и подконтрольные проекты за исключением меньшей по сравнению с кредитным портфелем суммы обеспечения недвижимостью - 29 млрд руб. или 17% от кредитного портфеля".

Медведева добавила, что в качестве залога по кредитам фактически предоставлялся не бизнес, генерирующий прибыль, а разрозненное имущество, например, отдельно закладывалась лицензия на нефтедобычу, отдельно - нефтедобывающее оборудование. "Такая конфигурация не позволяет рассчитывать на успешную реализацию залогов, не представляющих по отдельности никакого интереса на рынке, - пояснила она. - Деятельность по уводу имущества из-под риска его возврата в конкурсную массу продолжается через контролируемые банкротства, размытие долей обществ, владеющих имуществом и так далее".

Банк "Югра" по размеру активов на июль 2016 года занимал 30-е место среди российских банков. 28 июля 2017 года у него была отозвана лицензия. Основным собственником "Югры" являлся Алексей Хотин. В качестве основных причин отзыва лицензии ЦБ назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физических лиц (доля таких кредитов составила порядка 90%) и отсутствие адекватных резервов. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал "Югру" банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год.